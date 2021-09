Harry, el militar británico de Murcia que ayudó a los GEO españoles en Kabul

Por eso no dudó en prestarse a echar una mano a los GEO españoles que estaban en el aeropuerto de Kabul el pasado 17 de agosto. Como soldado inglés podía acceder a una zona a 10 kilómetros del aeropuerto, donde los españoles no tenían autorización para salir.

Harry, que lleva una pulsera de la Policía Nacional en su muñeca, cuenta como empezó todo."Estaba comprobando mi equipo", cuenta a Mediaset. Harry pertenece al grupo de Logística Paracaidista de la British Army. "Vi una bandera española, les dije ¡Hola! y me dijeron ¡Hello, friend!", recuerda divertido. ¡Coño, que os he hablado en español!", recuerda entre carcajadas.

La situación en el aeropuerto era de auténtico caos . Harry al hablar con los GEO españoles supo que ellos no podían llegar hasta el Hotel Baron, a 10 kilómetros del aeropuerto y donde Estados Unidos había puesto el "check point". "Yo quiero ayudar. Soy de España, así que cuando terminaba mi turno me salía a traer gente", cuenta.

"Una noche localicé un grupo de unas 70 personas. Colaboradores españoles y sus familias". Los GEO no podían llegar hasta ellos. No tenían acceso al "check point". "Eran familias de unos intérpretes de la embajada española", una situación que recuerda entre conmovido y estupefacto. "Uno de los afganos me dice que no encuentra a su hijo. Yo creí que serían un adolescente o un niño", recuerda. "Pero era un bebé. A diez metros había un hombre preguntando de quién era ese bebé". Harry lo rescató y se lo devolvió a su madre.