"Es una victoria moral a medias", el militar herido y acusado de provocar el accidente de Hoyo gana a Defensa

"Me he sentido morir dos veces", dice el teniente José Manuel Candón (Medina Sidonia, 1976). La primera, el 24 de febrero de 2011. La explosión accidental de nueve minas con 58 kilos de TNT, en el cuartel de Hoyo de Manzanares (Madrid), mató a cinco de sus compañeros. Él perdió un ojo y tiene una invalidez del 96% . La segunda vez que sintió ese dolor llegó justo 10 años después, en el aniversario del accidente, cuando la juez del Juzgado Togado Militar Territorial número 11, la comandante Patricia Moncada, le acusó a él de provocar el suceso por "falta de vigilancia" en el material .

" Pasé de víctima a verdugo sin una sola prueba. ¿Tú sabes lo que es culparte de la muerte de tus cinco compañeros?. Me ha dolido más que las secuelas del accidente", asegura Pepe, que lleva 30 operaciones a su espalda y pasó más de un año hospitalizado.

El fiscal, el coronel José Cervera, alegó que no se podía inculpar "sin previa imputación" y en su escrito acusó a la juez de "vulnerar los derechos a la defensa y a la presunción de inocencia", que están en la Constitución. Además la acusó de basar su procesamiento en "conjeturas, meras sospechas". El Tribunal Militar les dio la razón.

Pero la juez volvió a la carga en junio. De nuevo, volvió a citar al teniente Candón como investigado. Y de nuevo, los tres jueces del Tribunal Militar Territorial le han dicho que no . Han despachado en tres folios las 200 hojas del auto de procesamiento, para decirle a la juez que "no aporta novedad alguna" y que los hechos "ya fueron objeto de exposición".

"La causa sigue adelante", recuerda el teniente. Tanto él como el resto de las familias de los militares fallecidos quieren demostar que hubo fallos en la cadena de custodia y que la munición era inútil. Estaba catalogada como "estado 40"- que debe ser retirada-, lo que significa que no debió usarse nunca.

El fantasma del que el caso prescriba para los presuntos culpables no inquieta a Candón: "No quiero que metan a nadie en la cárcel. Pedimos que se reconozca que hubo una negligencia y que hay responsables", asegura a NIUS antes de terminar la conversación. Tiene que entrenar. Se prepara para participar en el paratriatlón de XTERRA que se celebrar el 5 de diciembre en Hawai. "Me llevo fuerzas renovadas". Espera traducir esta victoria judicial en otra deportiva.