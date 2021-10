Robles asegura que Defensa no ha recibido propuestas para bombardear el volcán

La ministra de Defensa Margarita Robles ha negado haber recibido propuestas para bombardear el volcán Cumbre Vieja, como solución para encauzar la lava. "Nunca me ha llegado a la mesa esa petición", ha asegurado en una entrevista en TVE.

Robles respondía así a la propuesta lanzada al aire por el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, de lanzar bombas al Cumbre Vieja para controlar el avance de la lava. La ministra, que escuchaba divertida la pregunta y ha sido tajante en su respuesta. "No, no, no ha llegado esa petición".