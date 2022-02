Marlaska niega contactos "clandestinos" con presos de ETA: "Ya está bien, yo también he sido víctima de ETA"

También ha reiterado que no hay un plan para adelantar excarcelaciones de etarras mediante la reforma de ley 7/2014, que el Gobierno encuadra en intercambio de información por una directiva europea, y que el Ministerio del Interior "no tiene nada que ocultar" sobre política penitenciaria porque actúa desde el primer momento con "total transparencia".

Tras la Sesión de Control, Marlaska ha subido a la tribuna para responder a la interpelación de Vox que acusa al Gobierno de dejar dirigir a ETA la política penitenciaria en España. El ministro ha recordado que los acercamientos de los presos etarras a cárceles del País Vasco son parte del tratamiento, que la dispersión era una de las herramientas penitenciarias y que como ETA ya no existe, esa herramienta ya no es necesaria.

Pero más allá, Grande Marlaska, exmagistrado de la Audiencia Nacional ha recordado que él también ha sufrido dos intentos de atentado: "Ya está bien, me he callado tres años por educación, pero yo también he sido y soy víctima de ETA", ha respondido a la diputada de Vox Teresa López Álvarez, que defendía la propuesta del grupo de Abascal.