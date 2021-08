Rescate en Kabul: España busca a varios colaboradores antes de que caigan en manos talibanes

Además, policías y militares de distintos cuerpos han montado varias caravanas conjuntas, con el objetivo de rescatar y trasladar hasta el aeropuerto tanto a aquellos que todavía no han podido acceder al aeropuerto como a sus familias. En el caso de España, el traslado de todos los que corren el riesgo de ser señalados por los talibanes como colaboracionistas se complica, ya que la principal zona de acción de las tropas españolas mientras estuvieron desplegadas en Afganistán está a tres días en coche de la capital.

Ahora, un portavoz del Gobierno talibán anunció anunció ayer la prohibición que los islamistas radicales han hecho para que los afganos no se acerquen a las inmediaciones del aeropuerto, lo que dificultará todavía más el acceso a los aviones para cualquier persona que no haya conseguido acceder ya al perímetro de seguridad y que no tenga pasaporte extranjero.