El TC marcó la reforma de la "Ley Mordaza" que permite difundir imágenes de los agentes "sin autorización"

No es el único cambio de la ley Pero lo cierto es que varios de esos cambios vienen marcados por el Tribunal Constitucional, que hace un año avaló la ley de Mariano Rajoy, aunque con ese matiz. Los Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado tienen más peros a la reforma, como la limitación del material anti-disturbios, la prohibición de las pelotas de goma; que no se penalicen las manifestaciones no comunicadas; o que se puedan cuestionar las actas policiales "si no son lógicas".