Un traductor del ejército español suplica "desesperado" que saquen a su familia de Afganistán

“Solo pido por favor, lo antes posible, por favor, que saquen a mi familia de Afganistán” . Es el llamamiento desesperado de Karwan , un afgano de 30 años, que vive en Sevilla y que trabajó de 2008 a 2013 como intérprete para el ejército español en Afganistán. En NIUS preferimos no mostrar su rostro para evitar posibles represalias.

“ No quiero que los maten los talibanes , esta mañana los talibanes han vuelto a ir a casa de mi familia preguntando por mí, le han dado a mis padres un plazo de 24 a 30 días para que yo aparezca”, cuenta nervioso a NIUS. “Solo quiero que los saquen de Afganistán, no quiero que les corten a mis hermanos la cabeza”.

Según ha podido saber este joven afgano, fueron otros ciudadanos quienes informaron a los talibanes que Karwan había colaborado con los ejércitos extranjeros y desvelaron dónde vivía su familia. “Los talibanes están buscando a las familias de aquellos que trabajaron con las fuerzas de la OTAN, mi familia les dijo que yo estaba muerto, pero los talibanes no les creen, ellos dicen que yo estoy escondido y les han dado un ultimátum”.

Karwan lleva desde 2014 viviendo en España, desde entonces no ve a su familia. Su único deseo es que alguien escuche su llamamiento y les ayude . “Mis padres y mis hermanos tienen las maletas preparadas a la espera de que el Gobierno les ayude y les saquen de Kabul”, apunta Karwan, “pido ayuda al Gobierno, por favor, que traiga a mi familia”.

La última vez que ha podido hablar con sus padres ha sido esta mañana, “mi familia me pide ayuda, está desesperada y yo no sé qué hacer”. “Tengo documentación que acredita que trabajé para el Ejército, quiero que saquen a mi familia de Afganistán, no quiero que los maten los talibanes”.