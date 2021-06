15 años para el rey del cachopo, 29 para Bárcenas: lo parece, pero matar no sale más barato que robar

El debate es viejo, pero revive constantemente. Autores de crímenes atroces reciben condenas muy inferiores a las de otros delincuentes cuyos delitos no son de sangre, sino económicos . En las últimas semanas, "el rey del cachopo" y "el caníbal de Ventas" han sido sentenciados penas de quince años de cárcel y no ha faltado quien haga la comparativa con otros huéspedes de las cárceles españolas, como Correa, Bárcenas, o su mujer, condenada a 13 años de prisión.

Pero, ¿significa eso que se penaliza más robar qué matar? La respuesta es que lo parece, pero no lo es, aunque depende de cuánto se robe y de cuánto y cómo se mate. La clave está la aplicación y de unas y otras condenas: homicidas -no asesinos- condenados a quince años, frente a delincuentes económicos, que suman decenas de años por acumulación de delitos. Al final, la norma de la triple de la mayor corrige esa diferencia.

Homicidios, no asesinatos

Descuartizadores, pero homicidas, no asesinos

Román Viruete y Sánchez Gómez son homicidas -y no asesinos- porque no se ha considerado que planificaran las muertes de su novia y su madre y no lo hicieron por una recompensa.