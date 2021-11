17 confesiones de la Gürtel de Boadilla acercan al PP a su tercera condena

El juicio a la Gürtel de Boadilla no ha hecho más que empezar, de hecho aún está en fase de cuestiones previas, pero muchos puntos de la sentencia están claros. Y lo están gracias a las 17 confesiones con las que ha comenzado la vista. Los cabecillas de la trama, funcionarios y políticos de la localidad , y empresarios que daban fórmula al círculo de corrupción han descrito el funcionamiento delictivo. Consistía en adjudicaciones irregulares a cambio de mordidas y también de dinero para las campañas del PP.

En la primera sesión del juicio, en la fase de cuestiones previas, su abogado, Jesús Santos, se ha limitado a pedir declarar por videoconferencia, algo a lo que el tribunal le responderá previsiblemente mañana. Pero admitir hechos, no los ha admitido, pese a que las confesiones del resto ponen difícil -de nuevo- que el partido sea exonerado.

A los "arrepentidos", las confesiones les pueden servir para reducir las condenas. Por ejemplo, Correa pide que la Fiscalía rebaje la petición para él de 76 años a algo más de 13, igual que su segundo, Pablo Crespo, que se enfrenta a 64 años de cárcel . Sin embargo ellos y otros acusados como Isabel Jordán ya han sido condenados en otras causas Gürtel. Así que lo que necesitan es que sus límites de estancia en prisión no suban con este nuevo juicio a la trama.

Juegan con la clave de la triple de la mayor, que dice que los condenados no pasarán en prisión más del triple de la mayor de sus condenas (por delitos independientes y aunque sea en distintas causas). Es decir, a Correa lo que le importa es no ser condenado a más de 6 años de prisión, para no superar el límite de 18 que ahora tiene establecido.