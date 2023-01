Yassine Kanjaa: el yihadista de la sonrisa que no abre la boca ante la Policía

En ese momento, todavía no había arrancado la madrugada y pasaban menos de tres horas desde que el joven de origen marroquí había dado muerte con un machete al sacristán Diego Valencia , había herido de gravedad al párroco de otra iglesia y a otras cuatro personas de consideración más leve antes de ser detenido. Según los testimonios recogidos por los investigadores, Kanjaa miró al cielo y pronunció una frase en árabe en el nombre de Alá antes de terminar con la vida del sacristán, que trataba de escapar del ataque en el centro de una plaza peatonal. Después, intentó entrar en una nueva iglesia, que tenía la puerta cerrada. El auto de la Audiencia Nacional que autoriza el registro de su vivienda refleja que el yihadista estaba tranquilo cuando fue detenido y no opuso resistencia.

Tal y como avanzó El Confidencial, La Policía Nacional mantiene abierto un procedimiento de expulsión contra el terrorista desde junio de 2022, fecha en la que fue detectada su estancia ilegal en España. Sin embargo, no existe en su historial ningún antecedente policial más, ni detención alguna, lo que indicaría según las fuentes consultadas, que su identificación se debió a un procedimiento rutinario y no a la comisión de ningún delito. En cualquier caso, su expulsión de suelo español no se produjo, ya que Kanjaa no tenía documentación y Marruecos se negó a que fuera retornado al no reconocerle por el momento como un ciudadano suyo.