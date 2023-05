La Fiscalía apoya a Otegi ante el TC y pide que no se le vuelva a juzgar por intentar reconstruir Batasuna

La Fiscalía ha apoyado a Arnaldo Otegi en su petición de que no se repita el juicio contra él por el intento de reconstrucción de Batasuna, tal y como ordenó el Tribunal Supremo. El Ministerio Público ha enviado un escrito al Tribunal Constitucional alineándose con el líder de EH Bildu, que fue condenado a seis años y medio de cárcel por ese caso, denominado Bateragune. El argumento, el "non bis in idem", el principio legal de no volver a juzgar a alguien por hechos que ya se han juzgado y por los que además, ha cumplido una pena de prisión.