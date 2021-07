40 años de la Ley del Divorcio: más de tres millones y medio de rupturas matrimoniales desde 1981

2020 no ha sido un "año tipo". El año del coronavirus se han divorciado 91.050 parejas, frente a las 104.846 de 2019, según una estadística elaborada por el Consejo General del Poder Judicial con motivo del 40 aniversario de la ley del divorcio.

En los primeros 24 años de la ley, para poder divorciarse, había que estar separado primero . Los dos primeros años, los divorcios superaron a las separaciones, quizás porque había muchas parejas que ya no vivían juntas y estaban esperando y preparadas.

A partir de ahí, el divorcio empezó a ganar terreno de nuevo y las separaciones empezaron a disminuir hasta convertirse en algo residual. En 2020 no llegaron a 4.000 frente a los 91.000 divorcios.

En 2015, un nuevo cambio, agilizó más los trámites, al darse vía libre a los divorcios ante notario . El farragoso procedimiento de 1981 no tiene nada que ver con el actual de 2021.

A día de hoy, en los tribunales no se discute si puede haber divorcio o no. "Es lo único que no se discute en un proceso de divorcio" señalan fuentes jurídicas. Sólo hace falta que alguien lo plantee, sin causas.