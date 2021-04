El abogado que consiguió que se vacune a policías y guardias civiles en Cataluña denuncia amenazas de muerte

El abogado que demandó a la Generalitat catalana por no haber vacunado a agentes de la Guardia Civil y Policía Naciona l ha recibido amenazas de muerte en las redes sociales por su implicación en el caso. Así lo ha denunciado el mismo letrado, Marco Antonio Navarro, que este viernes ha interpuesto la demanda por amenazas graves en la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Zaragoza.

Las últimas agresiones verbales las ha recibido este jueves a través de Twitter. “El presidente de Aragón, Javier Lambán, criticó que Cataluña no hubiera vacunado a los agentes. Yo le respondí que era el abogado que había interpuesto el procedimiento ”, ha relatado Navarro a Nius. “¡A buenas horas!”, exclama. A los pocos minutos se viralizó su respuesta y recibió varios insultos y amenazas.

La amenaza que le ha llevado interponer la denuncia ha sido la de una cuenta que le califica de “ Un hijo de puta al que le sobra la nuca. Como se muera mi madre de 80 años, voy a ir a por ti ”, escribe el usuario Jo mataré per CAT.

Twitter considera que la amenaza cumple las normas

“He recibido todo tipo de insultos y vejaciones pero la más grave es la que amenaza con pegarme un tiro en la nuca”, asevera Navarro y es el que le ha llevado a denunciar en la unidad de delitos tecnológicos “ a ver si nos vemos las caras en los tribunales ”, asegura. El delito de amenazas graves puede conllevar penas de prisión. El letrado zaragozano también lamenta que la red social desoyera sus quejas: “ Denuncié el tuit y Twitter me respondió que no incumplía las normas ”, asegura.

No es la primera vez que Marco Antonio Navarro recibe amenazas. Es el abogado del sindicato mayoritario de policía, JUPOL, y su trabajo le ha puesto en varias ocasiones en el ojo del huracán: “Se me ve como el abogado de la policía y la guardia civil y no agrada a todo el mundo”, explica. Una vez le concedieron una orden de alejamiento: “Hubo un señor que se obsesionó con una guardia civil. Le denunciamos, se obsesionó conmigo y empezó a enviarme cartas y amenazar a mi familia”, recuerda.