Absuelto el hombre que pintó una paloma de la paz en la tumba de Franco en el Valle de los Caídos

El 31 de octubre de 2018, Enrique Teneiro accedió a la Basílica del Valle de los Caídos, donde por entonces estaba enterrado el dictador Francisco Franco . Una vez allí pintó una paloma sobre su lápida junto al texto "Por la libertad". Al terminar, excalmó que lo había hecho “por la reconciliación de los españoles”. Ahora, el hombre ha resultado absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid, que en su sentencia no ha apreciado ni delito contra la libertad de conciencia ni profanación.

Los magistrados consideran que debe ser absuelto del delito contra la libertad de conciencia, por el que el Ministerio Público solicitaba una año de prisión y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos conjuntamente con el de daños en tumba dos años de cárcel, al entender que Enrique T.C. realizó el acto de pintar la paloma de la paz cuando aún no había comenzado la misa , “de la cual –señala la resolución-, él decía no tener conocimiento”.

Y este hecho resulta fundamental para los jueces, porque la ley exige que para sancionar a alguien por un delito contra los sentimientos religiosos debe conducirse con “ violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho, impidiendo, interrumpiendo o perturbando los actos, funciones o ceremonias” , lo que en el caso que nos ocupa no ha quedado probado tras ninguna de las declaraciones prestadas por los testigos en la vista oral del juicio.

“Es evidente –aclara la resolución, que se acompaña en archivo adjunto”, que la actuación del acusado no puede equipararse a estas conductas: primero, no había empezado la misa, segundo, actuó solo y de forma rápida y las consignas lanzadas en modo alguno iban en contra de las creencias religiosas de los que allí pudieran estar presentes”.

Y añade: “A su vez, no consta el propósito o intención de lesionar la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos. Tal falta de intención se pone de manifiesto en el momento mismo de realizar la pintada, como se visualiza en el vídeo grabado en ese momento, en el que hace referencia a la libertad y la reconciliación de los españoles. A ello se une –manifiestan los magistrados-, que no entró en una iglesia o lugar de culto cualquiera, sino a la basílica donde se encontraba la tumba de Franco y está claro que iba contra su presencia en el lugar y no contra los sentimientos religiosos de los allí asistentes”.