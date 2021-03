Absueltos Teddy Bautista y el resto de acusados de desvío de fondos: "La SGAE era la última beneficiaria"

La sentencia recuerda que la propia SGAE retiró sus acusaciones , tanto penales como civiles, porque no se sintió perjudicada. Además, los jueces señalan que no ha quedado acreditado que los acusados actuaran al margen de la entidad: "Cumplían y ejecutaban los acuerdos adoptados" en la Sociedad General de Autores, dice el escrito, que puede consultar aquí .

Los gastos eran necesarios

Los servicios existieron

Si no hay perjuicio no hay delito (Sentencia caso SGAE)

“En consecuencia, si no hay perjuicio, no hay delito. Y en el presente caso no sólo es que no se haya acreditado perjuicio alguno derivado de la actuación de los acusados para con la SGAE, sino que es la propia SGAE la que no se considera perjudicada y decide retirarse del ejercicio de las acciones penales y civiles en el presente procedimiento”, concreta.