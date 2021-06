El acusado de asesinar a una mujer en Úbeda, condenado a 15 años por violar a la hija de ella

Para la sala la presentación de la denuncia no obedeció a ningún deseo de resentimiento o venganza al que se alude por la defensa, sino al hecho de que "la denunciante, que hasta entonces no había contado nada por temor a las amenazas proferidas por el acusado no solo contra su persona sino contra la persona de su madre y hermanos, se sintió liberada de esa presión intimidatoria cuando ya el acusado se encontraba detenido y además la víctima consideraba que ya era inútil el deseo de proteger a su madre pues el acusado había llevado a cabo lo que ella muchas veces había temido".