Un acusado de Gürtel muestra en la sala cómo se camuflan 150.000 euros en un sobre

Lo que quería demostrar es que aunque él hizo entregas a Francisco Correa, no sabía lo que había en el interior, que pensaba que eran documentos. Naranjo ha explicado que los sobres se los daba su padre y además jefe, y que como él no tiene "costumbre de abrir los sobres que le da su padre o su jefe", no sabía lo que había en su interior. La trama llamaba a Gonzalo Naranjo "el niño del dinero" y él no niega las entregas pero sí saber qué estaba haciendo.