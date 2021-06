Las agendas de Villarejo: cuando Cospedal ayudó a Bárcenas a escapar de Gürtel

La relación entre Luis Bárcenas y María Dolores de Cospedal no siempre fue de enfrentamiento. De hecho, las agenda del comisario jubilado José Manuel Villarejo reflejan que la exsecretaria general del PP habría ayudado al extesorero en sus intentos de quedar fuera del caso Gürtel, o al menos de que la Policía Nacional cambiara su criterio y dejara de considerar que las mordidas que aparecieron anotadas en la contabilidad secreta de la Gürtel bajo el epígrafe “Luis El Cabrón”, fueran atribuidas a su compañero de partido.

"Yo no soy Luis El Cabrón"

El 21 de diciembre de 2020, Luis Bárcenas prestó declaración en la parte que permanece todavía secreta del caso Kitchen. En esa comparecencia y según refleja el propio juez en uno de sus autos, Bárcenas explicó que en aquellas fechas “tenía la preocupación con que yo no era Luis el Cabrón y que la policía hiciese un informe digamos alternativo a la tesis del inspector este M”, explicó el extesorero en referencia al autor de los informes del caso Gürtel. “Luis, me dice Oliveras que te olvides de (ininteligible) si ellos tienen claro que tú no eres Luis El Cabrón”, llegó a explicar Bárcenas sobre un mensaje transmitido por un supuesto intermediario. Según los autos judiciales, la agenda de Villarejo refleja que el interlocutor sería Alfredo Prada, exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid.