Alberto Rodríguez niega en el Supremo haber pegado a un Policía: "Pretenden criminalizar la protesta en la calle"

El diputado y secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, ha declarado como investigado este jueves en el Tribunal Supremo (TS) por, presuntamente, haber dado una patada a un policía durante una manifestación que tuvo lugar el 25 de enero de 2014 en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife). A su salida del tribunal, Rodríguez ha atendido a los medios y ha negado haber propinado esa patada: "Estuve en la manifestación", ha admitido, aunque no que estuviera en ese momento. "Es parte de la estrategia para criminalizar la disidencia y la protesta en la calle", ha señalado.

Rodríguez decidió no acudir al alto tribunal antes del suplicatorio, desde el "respeto a los procesos judiciales establecidos". "En ningún caso he cometido los hechos por los que se me investiga. Acudí a la manifestación, como miles de canarios a ejercer mis derechos democráticos de forma pacífica", recalcó entonces.