Alquiló su piso a un cura porque era "hombre sagrado" y resultó ser un 'okupa' expulsado del sacerdocio

Las excusas y las largas para no pagar

Así que tras una visita para ver el piso, los dos quedaron en formalizar el contrato por la tarde. José acudió, pero lo hizo sin el dinero que le tocaba pagar con la excusa de que " en ese momento no tenía en efectivo las cantidades necesarias y estipuladas en el contrato" . María no desconfió, firmó el contrato y le entregó las llaves, ya que él tenía prisa para entrar a vivir y dejar de pagar noches de hotel.

Además de no cobrar nada por el alquiler, María ha tenido que hacer frente a los recibos de la luz, el agua, etc. derivados de la estancia del supuesto sacerdote en la casa.

Suspensión "ad divinis" y principio de "non bis in ídem"

En el recurso, la cosa fue de latinajos. José alegó el principio de non bis in ídem, que es el la norma que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Según su recurso, no le podían condenar porque había recibido una suspensión ad divinis, es decir, ya había sido castigado con su expulsión del sacerdocio y no se le podía volver a condenar.