El alto cargo que visó el contrato del hermano de Ayuso dimitió en 2014 por un escándalo sanitario

“Desde esta Dirección General indicamos nuestra conformidad con l a oferta presentada por la empresa Priviet Sportive SL ” Así, con esa sola frase, se consideró apta la oferta que la empresa que contrató después al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso presentó para suministrar 250.000 mascarillas procedentes desde china. No hubo publicidad, ni más informes que avalasen a esta empresa frente a sus competidores. No hacía falta, ya que el contrato se licitó con carácter de urgencia cuando en abril de 2020, a solo un mes del comienzo de la pandemia.

En declaraciones al diario El País, el funcionario explica que su firma aparece en los expedientes, pero que en realidad no fue él quien visó las ofertas: “Me llamaban y yo les decía: ‘Pase usted la solicitud de venta a la dirección general económica-financiera’. Yo no los contrataba. Yo no tenía ni idea”, explica pese a que su firma aparece en los principales documentos del expediente.