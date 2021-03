Álvaro Lapuerta: el extesorero del PP fallecido pero no olvidado en el juicio de los papeles de Bárcenas

Su muerte hace ya tres años le libra, lógicamente, de cualquier responsabilidad penal, pero el nombre de Álvaro Lapuerta no ha dejado de pronunciarse durante la primera durante toda la declaración de Luis Bárcenas. Era la primera declaración de un acusado en el juicio por la reforma de la sede del PP en Génova.

Lapuerta, extesorero y exdiputado del PP, era el jefe de Luis Bárcenas y juntos llevaban las cuentas del partido, también las opacas. Por eso, Bárcenas no ha dejado de referirse al que fuera su mentor y amigo, como el verdadero responsable de la contabilidad b, creada según él por el ex secretario general del PP Francisco Álvarez Cascos: "Álvaro Lapuerta era el que tenía los máximos poderes del partido, el que tenía la firma..." explicaba Luis Bárcenas que ha asegurado que no niega su responsabilidad, aunque él actuaba por órdenes de Lapuerta.