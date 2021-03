Álvaro de Orleans niega ser el "testaferro" de su primo, el rey emérito, y se desmarca de las regularizaciones

Solo para eso y se deja claro que no hay vinculación empresarial entre el rey emérito y su primo . "El hecho de que el rey haya regularizado su situación tributaria no significa, en absoluto, que la Fundación Zagatka o sus fondos fueran de su propiedad" .

No es una sociedad pantalla, era "ayuda a la Casa Real española"

Además prosiguen que no han sido citados a declarar por ninguna autoridad judicial, "no está siendo objeto de ningún procedimiento penal en Suiza, España o cualquier otro país", puntualizan. Es más "no se ha recibido citación de ningún tipo por parte de autoridad alguna", ni siquiera de la Fiscalía del Tribunal Supremo español que tiene tres investigaciones abiertas sobre el rey emérito.