Anticorrupción pide imputar a Brufau y Fainé por el espionaje a Sacyr encargado a Villarejo

Según ha adelantado este viernes el diario El Mundo, y ha podido confirmar Efe por fuentes próximas a la causa, Anticorrupción ha pedido también que figuren como investigados el ex secretario general y del consejo de administración de Repsol, Luis Suárez de Lezo; el ex director corporativo de servicios patrimoniales de la petrolera, Juan de Amunátegui; el ex director corporativo de gestión patrimonial, Joaquín Uris, y el ex director general de medios de CaixaBank, Antonio Massanell.