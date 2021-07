El aval judicial al cartel de Vox contra los menas: de la absolución de Zapata, a la crisis migratoria con Marruecos

Se trataba de resolver una medida cautelar que ya no habría tenido efecto: resolver los recursos de la Fiscalía y del PSOE contra el rechazo a retirar cautelarmente un cartel de Vox para las elecciones del 4-M en Madrid. En concreto, la imagen y el eslogan en el que se comparaban las pensiones de jubilación con el coste de manutención de los menores no acompañados. Los jueces han dado la razón a la jueza que decidió no retirarlo por dos motivos: porque ya no es necesario revocarlo y porque no está claro que el cartel representara un delito de odio como consideraban los fiscales.