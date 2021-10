El asesino de Marta Calvo, un “depredador letal” que “seguirá matando si tiene libertad para hacerlo”

“Era un comportamiento más allá de la agresividad. Que daba miedo”, confirma otra de las mujeres entrevistadas. “Sabía que eso no era normal y sabía que iba a hacerme algo malo”. “Si me muero usted va detrás de mi, y agarré y me fui a por el cuchillo”, explica otra de las víctimas a la que trató presuntamente de anular con cocaína en la bebida. “A mi me ha hundido en la puta miseria. Me da miedo que salga de la cárcel y tome represalias contra mí”, mantiene una de las seis afectadas.