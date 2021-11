La Audiencia Nacional anuló un procedimiento en que intervino Arnaldo porque había "burlado la ley"

" Las funciones de instruir y decidir no solo no se han encomendado a órganos distintos, sino que ha sido desempeñadas por la misma persona", señalaron los magistrados de la sección sexta en alusión a Arnaldo, que ocupó la Presidencia del tribunal desde 2014 a 2018.

Arnaldo, en el turno de respuesta a los diferentes diputados, indicó que si bien no era más digno u honrado que ninguno de los presentes en la comisión, tampoco lo era menos, y se calificó como persona templada y jurista profesional que sabe escuchar y equilibrado. Añadió además que en su carrera profesional se dio la regla de no participar en partidos políticos "más allá del voto personal".

No obstante, apuntó que por su labor como letrado de las Cortes Generales sí conoce a casi toda la clase política, pero matizó que no tenía amigos en política, salvo alguna excepción. "Nunca he recibido instrucción alguna de ningún partido, no la aceptaría ni la aceptaré, no recibo mandatos", llegó a decir.