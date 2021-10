La Audiencia Nacional pide a EEUU garantías de "buen trato" para 'El Pollo' Carvajal

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado este viernes solicitar a Estados Unidos garantías respecto al trato que se daría al ex jefe de Inteligencia del Gobierno venezolano Hugo 'El Pollo' Carvajal en caso de que fuese entregado, un trámite que mantiene paralizada su extradición.

Las mismas fuentes han señalado que ese auto --que fue requerido por la defensa de Carvajal-- sí que existía, aunque no se había notificado hasta ahora. Ese formalismo es una suerte de garantía de que los derechos de 'El Pollo' serán respetados en Estados Unidos.

La Sala de lo Penal de la AN acordó el pasado 21 de octubre hacer efectiva de una vez por todas la extradición de 'El Pollo' a la potencia americana, después de que el Ministerio de Interior confirmara que le deniega el asilo que pidió en 2019. Sin embargo, apenas 24 horas después, la misma Sala volvió a detener la entrega a Washington para cumplimentar este trámite formal que estaba pendiente.

La defensa de Carvajal ha presentado dos recursos, un último de revisión ante la cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska y otro ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN, saltando ya a la vía judicial para pelear el asilo.

La abogada de 'El Pollo', María Dolores de Argüelles, defendió este miércoles en declaraciones a la prensa desde la AN que hasta que no haya una decisión firme sobre la petición de protección internacional no puede ser puesto a disposición de las autoridades estadounidenses.