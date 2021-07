Presos infiltrados y cacheos "desnudo" en la cárcel: la presiones de Kitchen a Bárcenas , contadas por él

Cuando el 23 de junio Luis Bárcenas declaró ante el juez de Kitchen, lo hizo en calidad de perjudicado y apuntalando la idea de que la operación Kitchen no se produjo sólo fuera de prisión. Según su relato, fue más allá del robo de documentos que pudieran perjudicar al partido. Hablo de una situación penitenciaria "tremenda" ordenada por el ministro del Interior, que en ese momento -2013- era Jorge Fernández Díaz, imputado en la operación Kitchen.

No es la primera vez que Luis Bárcenas, objetivo de la trama Kitchen, relata los episodios extraños que le ocurrieron en la cárcel y que por ejemplo pasaban por ordenarle hablar siempre con su abogado en unos locutorios determinados , que eran lo que se podían utilizar para grabar conversaciones.

Además, se volvió a referir al shock anafiláctico que sufrió durante su primera estancia en prisión y que le llevó al hospital. Lo que siempre le ha extrañado es que después, las pruebas de alergia demostraron que no padecía ninguna. El extesorero del PP siempre ha sospechado de que le intentaron envenenar dentro de la cárcel de Soto del Real y así se lo dijo al juez en otra de sus declaraciones, hecha en la misma prisión este año, pero ya en una situación muy distinta.

Para el extesorero la indemnización no era suficiente -reclamaba 900.000 euros- pero sí aceptó lo demás. A cambio, buscó a un informático dentro de la cárcel y así entró en contacto con Isidro Sánchez, a quién él conocía como Alex. Cuando Isidro salió de prisión tenía la encomienda de borrar de "la nube" las grabaciones, pero no está claro si lo hizo o no. Isidro niega el encargo, y haber recibido por él 4.000 euros .