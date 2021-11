La juez de Palma detalla paso a paso el plan urdido por los marroquíes que se colaron en el aeropuerto

El auto dictado por la juez de Palma de Mallorca Rosa Mas desvela el plan urdido por el grupo de marroquíes que se 'colaron' el viernes en Mallorca obligando a aterrizar a un avión de Royal Air Maroc alegando la presunta enfermedad de uno de los viajeros. En el citado documento, al que ha tenido acceso Europa Press, se revela que los jóvenes marroquíes comentaban en Facebook que les llevarían a un terminal en el que solo habría un agente de seguridad privada que no podría impedir que huyeran. "Que se apunten los interesados" , precisaba uno de los mensajes, apelando al conocido como grupo Brooklyn al que pertenecían los protagonistas del incidente.

La juez considera que el grupo estaba "medianamente organizado". A partir del atestado del Grupo IV de la UCRIF (Comisaría General de Extranjería y Fronteras) de la Policía Nacional subraya la agresividad de los protagonistas: " Supuso un caos en el aeropuerto p or un incidente provocado y organizado, sin precedentes en el espacio aéreo europeo y de dimensiones internacionales, dándose eco prensa de todo el mundo de los hechos sucedidos y poniendo en entredicho la seguridad del espacio aéreo".

"Después del aterrizaje forzoso os llevarán a una terminal que no es de las llegadas, es donde está la puerta desde donde tiene que escapar el 'enfermo'. Luego el resto atacan juntos esa salida. El agente de seguridad privada no va a poder impedirlo, no hay policía en el sitio", prosigue el mensaje investigado.