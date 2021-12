La ayuda de los padres, clave para llegar a juez: "Vivía por y para estudiar, no podía aportar ingresos"

Nius entrevista a dos de los nuevos jueces que han recibido sus despachos

Tras la carrera de derecho, unos cinco años de oposición, más otros dos en la Escuela Judicial de Barcelona

El 95% de los nuevos jueces han contado con el apoyo de sus padres

David Fernández Torregrosa y María Victoria García Copetudo ya son jueces con todas las de la ley. Este lunes recibieron sus despachos tras una década de estudio repartida entre carrera de derecho, oposiciones y prácticas. En el caso de él, número uno de la promoción, fue Felipe VI el encargado de entregarle ese despacho. A ella se lo dio Carlos Lesmes, presidente del Poder Judicial, aunque también tuvo "su momento" con el rey.

"Me felicitó y me dijo que era muy joven y que tenía un trabajo muy bonito por delante, aunque entre el ruido, los nervios, y mi madre haciendo la foto, no lo entendía todo", cuenta a NIUS Mª Victoria, dos días después de dejar testimonio en Twitter de ese momento.

Para ambos el lunes fue un día muy importante y muy especial. Ponía fin a muchos años de esfuerzo. Para sus padres, también. Ambos pertenecen a ese 95% de los nuevos jueces que han podido llegar hasta aquí gracias al soporte económico de sus familias.

David explica que "hace falta un respaldo económico importante". En su caso, él es de Ceuta, donde no hay preparadores. Así que pasó el tiempo de la oposición en Granada. Durante esa etapa, que en su caso duró cinco años y ochos meses, no percibía sueldo y había que pagar piso y facturas de luz, agua, etc. Después, cuando aprueban la oposición, todo se pone un poco más fácil porque empiezan a percibir el salario base de juez, unos 1.400 euros.

Mª Victoria sí estudió las oposiciones en su casa de Albuquerque, en Extremadura, pero es más que consciente de lo que eso supuso en su familia porque ella estuvo cerca de cinco años viviendo "por y para estudiar", sin poder aportar ingresos en su casa: "Estudiaba seis días a la semana. Mis padres no es que tuvieran mucho dinero, pero podían afrontarlo. En una familia normal de tres o cuatro hermanos con un sueldo base no se pueden permitir una oposición así", reflexiona.

Uno de los gastos que hay que añadir es el del "preparador", la persona a la que cada semana, o varios días a la semana, acuden para cantar temas. En el caso de Mª Victoria fueron unos 150 euros al mes, pero dice que el suyo era de los "baratos". A ella le consta que hay compañeros que pagaban más de 200 euros al mes y hay quien habla de 1.000 euros.

La flamante jueza explica que "es como cuando tu madre te tomaba la lección, pero estás ante un magistrado y eso impone, te preparas muy bien los temas que luego tendrás que recitar en la oposición". Ella no cambiaría a su preparador por otro, ni por lo económico, ni por lo demás: "No me imagino uno mejor".

En el caso de David fue un magistrado de Granada. Prefiere no hablar de lo que pagaba, pero asegura que también los hay que "no cobran", quizás familiares, aunque eso no es, ni mucho menos, la generalidad. Menos del 5% de los miembros de la 70 promoción tienen jueces o magistrados en su familia.

Al recibir nuestra felicitación por ser el número 1 de la promoción, asegura que está muy bien, pero que habría preferido aprobar en alguno de sus intentos anteriores y ser el último.

Distintos orígenes

En el caso de David, sí tiene familia jurista, su padre es abogado, pero no juez. Así que en derecho estuvo presente en su casa "toda la vida". Asegura que desde pequeño lo tuvo claro: "He tenido siempre la vocación, es un trabajo precioso e importante, con muchas satisfacciones, te da la posibilidad de resolver conflictos y de ayudar a la gente", explica vehemente

Mª Victoria es un caso distinto: "Nunca vi una ley en casa, mi padre es empresario y mi madre trabaja en casa, pero la niña salió así", nos cuenta. La clave la pudo tener una notaria que conoció siendo pequeña y por la que se acercó al mundo del derecho.

Por entonces se imaginaba siendo notaria y dedicándose a cuestiones civiles. Ahora, prefiere mil veces el derecho penal, y le apasiona la resolución de conflictos de violencia de género, porque es un ámbito en el que "se puede ayudar".

David se inclina más por lo Contencioso Administrativo (que dirime los pleitos que afectan a la Administración Pública), que en los últimos meses se ha convertido en árbitro de las restricciones por la pandemia del coronavirus. Para muchos es el área más complicada, pero él asegura que es su preferida y que es a la que le gustaría dedicarse más adelante. Ahora es momento del primer destino, en ambos casos, un juzgado mixto, que atienden tanto asuntos civiles como penales.

Aprovechando su preferencia por los litigios contenciosos, preguntamos a David por las resoluciones judiciales contradictorias que hemos visto este tiempo en los distintos tribunales. Él lo tiene claro: "Para empezar hay que entender que revisan mucha normativa de las CCAA y que cada una tiene su propias normas, además se dan situaciones distintas", explica. Además, añade que "La Ley la hace otro poder, los jueces la interpretan y la aplican, y eso supone distintas interpretaciones". Es decir, si la ley estuviera hecha a medida de cada situación, no harían falta jueces, "bastaría con darle a un botón", señala.

Mª Victoria está totalmente de acuerdo con su compañero de clase, porque su trabajo precisamente consiste "en interpretar".

Ella a Barbate, él a Figueras

David, como número uno de la promoción, ha tenido fácil elegir destino, porque el reparto se hace precisamente en función del número que se obtiene en la oposición. En su caso va a Cataluña, como otros 72 compañeros. Allí es donde más vacantes hay.

Tras la oposición, todos los nuevos jueces se formaron en la Escuela Judicial, que está en Barcelona. David puso entre sus primeras opciones el juzgado de Figueras al que se incorporará el día 15 de diciembre.

Mª Victoria, 177 de la promoción, está en plena mudanza entre Almendralejo, donde ha estado haciendo labores de refuerzo y Barbate, en Cádiz.

Está contenta por estar "cerca de casa", que es Extremadura, pero sabe que le toca un juzgado con mucha litigiosidad, y donde se va a tener que emplear a fondo con el narcotráfico. Sin embargo, Cataluña no era su opción.

Para afrontar sus destinos y lo que venga después, cada uno se lleva un consejo clave recibido de sus mentores. David se queda con el que le dio un profesor de la Escuela Judicial, que apostaba por el trabajo "humilde y honesto del juez", pero principalmente con "trabajar a fondo cada sentencia". Mª Victoria cuenta con poder seguir el que le han dado casi todos los preparadores de los que ha estado cerca: "Nunca pierdas la ilusión".