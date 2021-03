Bárcenas se reafirma en los sobresueldos a Rajoy: "No reconocer la financiación irregular es una cobardía"

Ha llegado la hora de responder a las preguntas de su abogado, las que permiten hilvanar un discurso propio y no meten en problemas al acusado. Luis Bárcenas ha aprovechado las preguntas del suyo, Gustavo Galán, para señalar de nuevo al PP de Rajoy y al propio expresidente: "Todos los pagos que aparecen en los papeles a su nombre son ciertos", ha señalado. No sólo eso, sin mencionar a Mariano Rajoy pero en un mensaje claramente dirigido a él y a Cospedal ha reprochado " la cobardía de una serie de personas que no han reconocido que hemos cometido errores, que nos hemos financiado ilegalmente".