El primer selfi de Bartomeu en libertad, con un detenido por los disturbios pro Hasél

"Me estaba atando los cordones y he visto salir a dos señores con traje y he pensado 'este señor me suena de algo', porque siempre voy al campo del Barça", relata el espontáneo, que desconocía la detención de Bartomeu: "Yo pensaba que había venido a ver a un manifestante o a su primo o a su tío, y luego me he enterado de que estaba detenido como yo, y me he puesto muy contento porque sea como yo". No obstante, matiza: "Solo cabreado porque ha hecho corrupción, pero muy contento".