Un camión con droga oculta en Almería desata un pulso entre Policía, Guardia Civil y Hacienda

Sin embargo, la normativa prevé que otros cuerpos policiales (en este caso la Policía Nacional) puedan trabajar en recintos aduaneros “con el apoyo de la Unidad de Análisis de Riesgos o el Resguardo Fiscal de la Guardia Civil”, pero no bajo su mando o con su participación obligatoria. Es aquí donde la Policía mantiene que esas diligencias no tienen porqué ser conjuntas y más cuando la ciudad de Algeciras es demarcación de Policía Nacional. En este caso concreto, los agentes alegaron además que la investigación no se realiza por un presunto delito de contrabando, en el que Hacienda tiene competencias, si no por tráfico de drogas.