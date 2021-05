Canarias no tendrá toque de queda ni cierre perimetral mientras el Supremo no lo autorice

El TSJ de Canarias ha sido contundente con el Gobierno de esa comunidad y le ha dicho que no podrá aplicar ni el toque de queda ni el cierre perimetral del archipiélago mientras el Supremo no diga lo contrario. Es decir, durante el tiempo de espera a la respuesta definitiva, las restricciones no tienen eficacia.

"Una medida no ratificada judicialmente no es eficaz y no puede ser aplicada mientras no obtenga, en una u otra instancia jurisdiccional, esa ratificación expresa a que la ley la ha sometido.