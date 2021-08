Cantabria sin pasaporte Covid para la hostelería, por ahora; Galicia lo mantiene, de momento

Cantabria no se sumará a la lista de regiones que piden pasaporte covid para entrar en el interior de los locales de Hostelería, al menos de momento. El TSJ de la región ha estimado el recurso de los hosteleros contra la última decisión de la Consejería de Sanidad, que actualizaba el "semáforo Covid" y elevaba de 19 a 27 los municipios en nivel de alerta 3.

Al rechazar el semáforo, de forma cautelarísima, se desactiva también la exigencia del certificado para entrar a bares, restaurantes, etc. desde este jueves.

El presidente de la AEHC, Ángel Cuevas, ha manifestado en declaraciones remitidas a los medios que los hosteleros están "de enhorabuena" después de que la Justicia haya dejado sin efecto la obligatoriedad del pasaporte Covid. "Al margen de que sea una medida interesante, no es obligatoria", ha insistido.

"Estamos muy contentos, estamos de enhorabuena y vamos a ver si somos capaces de que nos dejen trabajar. Ya que no nos indemnizan, al menos que no nos vuelan locos este verano", ha sentenciado.

En cuanto a los hosteleros gallegos, no han tenido éxito en su recurso contra la medida de requerir una prueba una prueba PCR negativa reciente, o el certificado de vacunación o de haber superado la enfermedad.

Lo que se rechazan son medidas cautelarísimas porque "no concurre el requisito de urgencia" y ahora se abre el procedimiento por la vía "cautlelar", que incluye petición de alegaciones a la parte afectada, en este caso la Xunta, y a la Fiscalía.

Eso sí, aunque estamos ante medidas cautelarísimas, tribunal gallego entra a valorar la necesidad de las medidas, algo que no suele ocurrir en este tipo de resoluciones. Explica que, en todas las medidas adoptadas por la Xunta, incluidas las que son objeto de impugnación, "subyace el interés en evitar la aglomeración de personas, de procurar que se respeten las medidas de distanciamiento y, en definitiva, de proteger la salud pública haciendo frente a los brotes y a las cadenas de transmisiones existentes, procurando garantizar su contención".

"La orden impugnada en este procedimiento se caracteriza no solo por la limitación geográfica a la que van destinadas las medidas, sino también por su limitación temporal , en cuanto su eficacia queda condicionada al resultado del seguimiento y evaluación continua a la que quedan sujetas y, por tanto, en función de la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria", indica el tribunal, al tiempo que insiste en que todas las limitaciones "vienen avaladas por informes de autoridades sanitarias y de un comité científico".

En lo que no entra el auto es en la valoración de los argumentos de los hosteleros que pasan por la "vulneración del derecho a la intimidad de la ciudadanía al tener que exhibir documentación de carácter sanitario". Los jueces dejan por escrito que es una cuestión que no le compete en este estado del procedimiento, "en el que no cabe oír a la administración autonómica".