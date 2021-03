Cascos, el primer secretario general de la caja b del PP, niega la mayor: "Esos apuntes son falsos"

Cascos, ex vicepresidente del Gobierno con Aznar, no admite haber dado instrucciones de pagos, tampoco cuando asumió la tesorería para sustituir a Rosendo Naseiro, extesorero condenado, hasta la llegada de Álvaro Lapuerta.

Ni Paco, ni P.A.C., ni Cascos, los papeles de Bárcenas "son falsos"

En cuanto a los pagos a Paco, a Alvarez. Cascos, o P.A.C. ha hecho lo mismo que el resto de la cúpula: negar la mayor. "Todos los pagos los he recibido a través de mi nómina y por transferencia", ha manifestado el ex secretario general del PP que ha restado toda la credibilidad a las páginas manuscritas por Luis Bárcenas y que reflejan entradas de dinero provenientes de empresarios y salidas para distintos objetos: desde los sobresueldos, al pago de la reforma de la sede del PP, que es lo que se juzga en la Audiencia Nacional.

"No tienen nada que ver conmigo, son escritos o anotaciones que son falsos", ha repetido cada vez que los abogados de las acusaciones le han preguntado por los apuntes asociados a sus iniciales, su nombre o sus apellidos. "Ni he entregado ni he recibido ninguna cantidad de dinero" ha insistido Cascos que no se ha movido un milímetro de su posición.