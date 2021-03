La UDEF cuestiona que los trabajos que Podemos entregó al juez sean obra de Neurona

"En los restantes autores identificados, tales como Vicente Camu o Waldemar Aguado Butanda, con la información a la que ha tenido acceso este grupo de investigación, no ha podido ser constatada ninguna relación laboral o contractual con la empresa adjudicataria, Neurona Comunidad, que no tiene trabajador alguno, o con la subcontratada, Creative Advice Interactive", ha añadido la UDEF.

Además, ha indicado que "en la documentación aportada no consta ningún proyecto, memoria, 'dossier ' o bitácora en el que se detalle el trabajo realizado por la empresa", a pesar de que sí se menciona en el contrato.

Fuera de fecha y con otro fin



Por otro lado, la UDEF ha observado que "algunos de los trabajos presentados son susceptibles de no haber sido utilizados para la precampaña y campaña de las elecciones generales del 28 de abril de 2019, puesto que en la memoria entregada se encuentran archivos que no corresponden con la finalidad del contrato, bien porque se encuentran fuera del marco temporal en base a la fecha que consta en los metadatos del archivo, o bien porque una vez visualizado su contenido este no corresponde con tal fin".