Los jueces de Cerdeña, ante las contradicciones entre el Tribunal Supremo y la Abogacía del Estado sobre Puigdemont

No es que la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, vaya a defender esos argumentos a nte el tribunal. Lo de este lunes se dirime entre jueces, y en la vista no intervienen los gobiernos. Pero los servicios jurídicos del Estado lo expusieron así ante la Justicia Europea y ahora, el hábil abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, se va a aferrar al argumento del Gobierno español para intentar detener la entrega del expresidente catalán.

La papeleta de los jueces no es sencilla, porque Puigdemont llega hasta ellos como centro de una guerra jurídica abierta a varias bandas. Además, el expresident fugado ya ha comparecido ante otros dos tribunales europeos. El resultado, es que cuatro años después de su fuga, Puigdemont sigue en Wataerloo, porque Bélgica no lo entregó y Alemania sólo accedía a hacerlo por malversación, algo a lo que el Supremo no estaba dispuesto.