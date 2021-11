Las cinco incógnitas por las que el 17 de diciembre es la fecha clave para el rey emérito

Por eso, desde hace semanas suena la fecha del 17 de diciembre como la fecha límite para cerrar el caso. ¿Es eso cierto? ¿Está la decisión ya tomada? ¿Por qué el 17 de diciembre y no cualquier otro día? Estas son las cinco claves para entender el baile de fechas, declaraciones y filtraciones a los medios de comunicación.

Con estos argumentos sobre la mesa, la Fiscalía trata de hacer llegar desde hace meses el mensaje a la opinión pública de que no queda más opción que archivar la investigación contra el rey emérito sin que el caso acabe en los tribunales. Por ello, las noticias sobre el archivo de la causa se sucedieron ya el pasado verano, cuando la Fiscalía se enfrentó a una nueva fecha de vencimiento que finalmente, fue renovada . En aquellas fechas, el entorno más próximo al monarca apuntaba a su voluntad de pisar España de nuevo en verano. Nunca sucedió.

La fecha del 17 de diciembre está fijada simplemente por los plazos que marca la ley para que la Fiscalía tenga abiertas unas diligencias informativas. Se supone que son unas investigaciones muy preliminares y por eso, tienen una fecha de conclusión concretas por eso, esa caducidad no tiene nada que ver con que el rey emérito cumpla años el cinco de enero o con las fiestas navideñas.

De hecho, nada impide al rey emérito volver a España, ya que su marcha del país no fue impuesta por las investigaciones de la Fiscalía ni pesa sobre él obligación alguna de no pisar suelo español. Las especulaciones sobre su posible regreso se arrastran de hecho ya desde el pasado año, cuando Juan Carlos de Borbón cumplió 83 años en Emiratos Árabes Unidos .

Es una de esas comisiones rogatorias la que puede hacer que el plazo de la diligencia de investigación se amplíe de nuevo, ya que pese a que los fiscales conocen de forma extraoficial el resultado de las investigaciones en Suiza sobre algunas de las sociedades investigadas tanto por España como por el país helvético, la información oficial no ha llegado todavía. Si los mecanismos de coordinación no son ágiles y la documentación no llega antes del 17 de diciembre, es posible que la Fiscalía General del Estado tenga que ampliar las fechas aunque solo sea para cumplir con este requisito formal.