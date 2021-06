Las claves que de la reforma que anula la incapacitación judicial

¿Qué desaparece?

Irene Yepes explica que se trata de sustituir estas figuras por un apoyo, en el que los cuidadores pasen de tomar decisiones "por el bien de la persona", a ayudarles a hacer "lo que quieran hacer" . "No decides por ellos, sino con ellos", afirma.

¿Qué sustituye a la tutela?

Las entidades como la AEFT, celebran la reforma porque las personas con discapacidad intelectual dejan de estar anuladas. No hay tutelas, pero se refuerzan otras figuras que ya existían:

¿Se genera desprotección?

Irene Yepes asegura que no, porque las figuras anteriores la garantizan. En los casos más graves, en los que la persona no se pueda comunicar, o no pueda tomar decisiones, la curatela se adaptará a esa situación. Sin embargo, admite que es una de las preocupaciones que tienen muchas familias.