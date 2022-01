Las claves de la sentencia del TJUE que tumba las sanciones por no declarar bienes en el extranjero

No, no desaparecerá, y así lo ha recordado la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, que ha recordado a los contribuyentes que tienen que presentar sus declaraciones antes del 31 de marzo.

En cuanto al rey emérito, fuentes de Hacienda consideran que no le afecta, porque él no ha reconocido bienes en el extranjero, sino haber disfrutado de un patrimonio por el que no tributó. Pero no ha presentado cuentas, ni bienes inmuebles ni acciones a su nombre.