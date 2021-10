Comín y Ponsatí posan en Cerdeña y Llarena recuerda que también están reclamados

Los exconsellers fugados Toni Comín y Clara Ponsatí han desafiado al Supremo acompañando a Carles Puigdemont hasta la mismísima puerta de la Corte de Apelación de Sassari , en Cerdeña. Pero no se han quedado sin respuesta, porque Pablo Llarena, se ha dirigido a los jueces italians que las OEDs contra ellos también están activas.

Los dos, igual que la defensa de Carles Puigdemont, aseguran que las euroórdenes dictadas contra ellos por el juez Pablo Llarena no están activas porque se suspendieron al haber una pregunta del juez al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el alcance de esas órdenes de detención y entrega europeas.

Sin embargo, el movimiento del juez se suma a los que ya ha hecho con respecto a Puigdemont, al recordar que están activas porque él es el único competente para suspenderlas, algo que no ha hecho.

En aquel procedimiento no intervino la Justicia Española. Sí lo hizo la Abogacía del Estado que comunicó que no había riesgo de detención porque las euroórdenes no estaban activas. Para el juez Llarena eso fue un error de información e insiste en que a él nadie le ha preguntado nunca.