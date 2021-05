Dos años y ocho meses de cárcel por no devolver a su hija a la madre tras el fin de semana

Dos años y ocho meses de prisión es la condena que le han impuesto a un hombre que no devolvió a su hija a la madre tras llevársela el fin de semana que le correspondía por el régimen de visitas . Los hechos ocurrieron en el año 2018 y esta sentencia de la Audiencia de Navarra viene a ratificar la que ya impuso el Juzgado de lo Penal. Condenado por sustracción de menores .

No la devolvió "porque estaba enferma y la madre de viaje"

Ese mismo día, la madre acudió al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Pamplona y denunció los hechos. Su ex no le devolvía a la niña ni contestaba el teléfono. Días más tarde, el 27 de diciembre presentó una demanda para reclamar la entrega de la menor. La forma de actuar de esta mujer deja claro, en opinión de los tribunales, que “no estaba conforme con que la menor estuviera con el padre y no le fuera reintegrada, dejando fuera de toda duda la realidad".