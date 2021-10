La confesión del comando más sanguinario de ETA: “Hice trampas. Inventaba excusas para no atentar”

En su confesión, realizada hace más de treinta años ante la Guardia Civil, Parot explica que hubo otros dos miembros activos del comando. El primero, llamado Philippe Saez, se encontraba en ese momento interno en un convento de frailes en Bellocq. Había abandonado las armas tras varios atentados para pasar a la vida religiosa después de dedicarse a la bisutería. Además daba clases de música. En un primer momento, el religioso negó ante la Guardia Civil cualquier relación con estos crímenes pero después reconoció haber realizado labores de información durante al menos dos años para el comando. “ Me llamo Saez Philippey pero me llaman hermano Jean Philipe en mi calidad de novicio ”, se presentó ante los agentes franceses que acudieron a interrogarle.

En una primera declaración, el religioso negó los vínculos con ETA pero después se retractó y explicó que se mantuvo operativo hasta 1988 realizando labores de apoyo: “En cada una de estas ocasiones, pensando que lo que estaba en juego era muy grave, pensaba en el secuestro de una persona y no lo hice y entregaba la lista que me había sido dada a Txomin limitándome a confirmar los horarios que en ella se mencionaban”. “Este tipo de actos -prosigue el etarra- no correspondían a mis convicciones respecto al valor humano. Hice trampas e intercepté cuatro operaciones similares, al no dirigirme al lugar que había sido convenido por ejemplo una vez, me inventaba excusas, pero todo esto planeó problemas y hubo cierta desconfianza para conmigo”. Confirmó el etarra galo, en una versión muy similar a la aportada por Parot.