Estado de alarma o de excepción para confinar, el debate que divide al Tribunal Constitucional

Según fuentes jurídicas, el texto que Pedro González-Trevijano someterá a la votación de sus 10 compañeros de pleno contempla que el Gobierno tomó las medidas que tenía que tomar en una situación crítica. Eso sí, plantea que debería haberlo hecho acogiéndose al estado de excepción, no al de alarma.

Los miembros del tribunal de garantías no han empezado a deliberar, pero ya tienen el texto en sus manos y lo están estudiando. "Es una ponencia creativa", señalan fuentes consultadas, aunque no hay todavía una certeza de los apoyos que conseguirá.

Según el borrador, se suspendieron los derechos de circulación y residencia, al decretar un confinamiento domiciliario general de la población salvo contadas excepciones y durante dos meses. El problema es que el estado de alarma sólo contempla la limitación de derechos, no la suspensión.

¿La ponencia está en contra de las medidas?

No, porque apunta que eran absolutamente necesarias en un momento en que la gente estaba muriendo y había que frenar una pandemia desbocada. El problema está en la cobertura jurídica que se le dio. La ponencia no es una enmienda a la totalidad del decreto de estado de alarma sino que cuestiona tres puntos de los diez que recurrió Vox como inconstitucionales, por haberlos apoyado en el estado de alarma y no en el de excepción.