El Congreso avala, con 'regañina', a los candidatos al TC pactados por PP y PSOE

No ha habido ningún voto en contra, pero sí diputados ausentes y palabras duras por el sistema de elección. Los candidatos a ocupar cuatro plazas del Tribunal ,Constitucional pactados por el PSOE y el PP se han "examinado" ante la Comisión de Nombramientos del Congreso de los Diputados y han sido elegidos con 242 votos a favor, ninguno en contra y 12 abstenciones.

Cs y Vox s implemente han acudido para decir que no iban a participar y han abandonado la sala tras la primera intervención, la de Enrique Arnaldo, sin intervenir más y sin votar. Los dos partidos han han dejado claro que a su juicio, el acto "no servía para nada" porque "el reparto de sillones" estaba pactado de antemano y no había nada que hacer.