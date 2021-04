El Consejo de Enfermería denuncia un agujero en sus cuentas: de 12 millones en contratos al pan para adelgazar del expresidente

Gastos de representación

Para sustentar la denuncia y según ha podido confirmar NIUS, entre la documentación aportada al juzgado por los nuevos gestores del Consejo se anexan cientos de páginas pertenecientes a los extractos bancarios de las distintas tarjetas de crédito expedidas a nombre de Máximo González Jurado y de su hermano Julio. Así, en el año 2014, la visa cargada en las cuentas del Consejo refleja un gasto de 325 euros en el Corte Inglés de Marbella. Ese día es siete de agosto, vacaciones estivales. "Un presidente no tiene vacaciones", explican desde la defensa de Máximo González, que enmarca la mayoría de estos gastos en cuestiones de representación del propio consejo.

Ese mismo año y entre la compra de entradas en atrapalo.com o sendos pagos a la tienda de Apple que superan los 600 euros, figura el cargo a una empresa de zapatos Aralina en México por 101 euros. "Esta tarjeta no estaba a mi nombre si no que se utilizaba para gastos del Consejo como puedan ser las entradas para actos de representación. Y sobre el gasto en zapatos, yo uso unos ortopédicos que compro de esa marca y los compro en el extranjero. Eso son los gastos de aduanas que llegaron a mi nombre y pagó mi secretaria cuando yo estaba de viaje, y que ya he reembolsado", aclara el anterior presidente.