Reclaman al Constitucional que decida ya sobre las querellas contra el Gobierno por las muertes tras el Covid

Tras el inicio de la pandemia, la evidente falta de medios y ante el gran número de fallecimientos, fueron múltiples las querellas que se presentaron contra distintos miembros del Gobierno de Pedro Sánchez. Al estar aforados, todas estas denuncias llegaron al Tribunal Supremo, que en lugar de revisarlas de forma pormenorizada aceptó la petición de la Fiscalía de aglutinarlas en una única causa. Después, la Fiscal emitió un informe en el que no analizaba de forma pormenorizada cada una de las querellas, y en el que apuntaba a que los hechos denunciados no estaban probados o no eran constitutivos de delito. La mayoría de las querellas apuntaban a la posible responsabilidad de los miembros del Ejecutivo por haber previsto el colapso de los hospitales o las residencias de ancianos ante los datos que llegaban de países como China o Italia.