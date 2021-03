El primer sobresueldo a Cristóbal Páez de la caja b del PP: "Estamos muy contentos con tu trabajo, hijo"

Según su relato, después un tiempo trabajando en el PP y ahorrando dinero para el partido, empezó a pedir un aumento de sueldo a Luis Bárcenas, pero el extesorero le decía siempre que no se podía y que generaría agravios comparativos con otro adjunto a la gerencia que tenía el mismo sueldo que él.

Finalmente, dice Páez, Bárcenas le dijo que hablaría con el secretario general y un día le llamaron al despacho donde estaban Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. Lapuerta le felicitó por su trabajo y le dieron el sobre: "No recuerdo cuál de los dos me lo dio", ha señalado. Y a su protesta, porque lo que quería era un aumento en nómina, le dijeron que no.